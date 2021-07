A Tuttosport,ha parlato di: "De Ligt per me è un grandissimo calciatore. Ed è completo a livello di caratteristiche: sa marcare, coprire, impostare. Secondo me in Italia ha imparato il rapporto tra spazio, avversario e palla. Cioè sapere quando lavorare nel reparto e quando rompere la linea per andare sull’uomo. In questo biennio è migliorato nonostante qualche infortunio e due guide tecniche differenti. È un top mondiale.De Ligt non sarà mai né un Bonucci né un Chiellini, ma può diventare l’evoluzione di Barzagli".