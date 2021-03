Tra i vari esperimenti di Andrea Pirlo in questa stagione, c'è stato anche quello di Danilo spostato a centrocampo: da terzino a mediano, in un ruolo dove però aveva già giocato in passato. A svelare il retroscena è Lele Adani, che alla Bobo tv su Twitch racconta: "A vent'anni aveva giocato in quel ruolo nel Santos che vinse la Copa Libertadores con Neymar in attacco nella finale contro il Penarol. Faceva il mediano, vicino all'ex Shakhat Elano".