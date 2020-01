Sembrerebbe, usiamo il condizionale, che Adani, commentando l’ultimo goal del City,. In sintesi (è nota la sua tendenza ad abbandonarsi alle onde della verbosità, quindi qui si semplifica)Il possesso palla fine a se stesso non serve a niente. Monsieur de Lapalisse non avrebbe potuto dir meglio. Ecco che, allora, qualcuno ha fatto notare come fossimo tornati al Dialogo dei Massimi sistemi del campionato scorso.Pare un confronto tra cerusici e alchimisti. I cerusici erano barbieri prestati, all’occorrenza, alla cura pratica e immediata, alla resezione anche bruta di bubboni o infezioni. Gli alchimisti, invece, arditi ricercatori a metà tra la chimica e la stregoneria, non di rado temibili apprendisti, talvolta forieri di disastri. Inutile dire che Adani predica il calcio magico e visionario che fa del rischio la prima virtù. Allegri, quello pratico che fa di necessità l’unica virtù in cui contano qualità della truppa e risultato.D’altra parte, Allegri risponde coi risultati e c’è da dire che gli allenatori devono, per forza, adeguarsi, almeno in parte, ai giocatori che hanno oppure dovrebbero aver bisogno di molto tempo per realizzare certi desideri. E poi: son forse sempre uguali a se stessi? L’attuale Guardiola non è cambiato rispetto a quello del Barcellona. E Sarri? E’ uguale a quello del Napoli?Non dopo, come un pratico qualsiasi, costretto a giudicare dai risultati.