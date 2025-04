Mondadori Portfolio via Getty Images

Adani crede nella Juventus: 'Quarto posto? Parma ha complicato le cose ma...'

un' ora fa



Lele Adani come di consueto è intervenuto a La Domenica Sportiva. Queste le sue parole sulla lotta al quarto posto che riguarda anche la Juventus:



ADANI- "La Juventus non è ancora quarta, perché deve ancora giocare il Bologna a Udine, nelle ultime quattro ha tre trasferte, le prime due sono chiaramente difficili e nell’ultima va a Venezia e c’è da capire se il Venezia è ancora in corsa o no per la salvezza, la sconfitta di Parma ha complicato molto le cose ma la Juventus ha secondo me le qualità e l’applicazione per poter conquistare il quarto posto".