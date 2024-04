Il noto volto televisivo Lelea La Domenica Sportiva ha commentato la prestazione della Juventus sabato sera contro la Lazio. Le sue parole:"Quando cambi subito un allenatore non può essere subito un discorso tecnico-tattico, fermo restando che Tudor ha messo mano anche dal punto di vista tecnico-tattico, ma sicuramente di voglia di andare a prendersi la partita. La Lazio è andata a pressare ultra-offensiva, la Juventus non ripartiva più e alla fine proprio per questi dettagli possiamo dire che la Lazio ha vinto con merito".