Alla BOBO TV, Lele Adani ha commentato la situazione attuale dell'Inter: "In questo vestito, che Conte ha confezionato nel tempo, ha capito che può far male all’avversario in più modi. Lukaku? E’ praticamente immancabile. Sanchez? E’ un titolare di questa squadra, è un giocatore ai quali non si deve insegnare nulla. Così come Eriksen. Oggi l’Inter ha più modi per giocare e in questo è nettamente più forte delle altre".