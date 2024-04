Leleai microfoni de La Domenica Sportiva ha parlato cosi della Juventus e della stagione attuale che sta attraversando la Vecchia Signora. Le sue parole:- "La Coppa Italia potrebbe influire sulla permanenza di Allegri? Non posso dirlo con certezza. Certamente, però, non basta una Coppa Italia per salvare la stagione della Juventus. Il club rappresenta l’eccellenza, con una storia e un prestigio senza pari, supportato da una base di oltre 12 milioni di tifosi. La sfida per la Juventus va oltre il trofeo nazionale".