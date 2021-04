Lele Adani duro contro chi ha deciso di aderire alla Superlega: "Puoi salire quanto vuoi, ma la puzza di mer*a rimane. Più sali, e più resta in basso". L'ex difensore poi racconta una storia personale per far capire la sua posizione: "Io finisco in Serie A nel 2008, a 34 anni. Non stavo più in piedi, ma qualche offerta ce l'avevo. Mi hanno cercato lo Young Boys, il Cluj, qualche club locale in Serie C - ha detto alla Bobo tv - Io però ho deciso di tornare al mio paese: dalla Serie A alla Seconda Categoria, il passo indietro più grande nella storia del calcio. Perché potevo realizzare il sogno di tornare nella società che da piccolo mi aveva accolto dalla strada. L'allenatore della Sanmartinese era il mio migliore amico attuale, che quando era piccolo abitava davanti a me e giocava con me a pallone. Nessuno dei potenti potrà fermare l'amore che contraddistingue lo sport più bello del mondo, che vive nei territori".