Adani contro Cassano e a difesa di Thiago Motta: 'Hai detto una c****a'

Mondadori Portfolio via Getty Images

Lacontinua a far discutere e il dibattito si è acceso anche a VivaElFutbol, dove Antonioe Danielesi sono confrontati sulla situazione del club bianconero e sulla gestione tecnica di. L'ex attaccante barese ha espresso senza mezzi termini il suo pensiero, criticando la scelta della dirigenza di esonerare Massimilianoe affidare la squadra a Motta."In questo momento Thiago Motta è improponibile, non può avere lo status di allenare la Juve. Tornando indietro, io non avrei mai mandato via Allegri. Giuntoli, perché lo hai mandato via per prendere un allenatore che sta facendo molto peggio col disastro che sta facendo? Senza un gioco, in confusione totale, svalutando tutti i calciatori. Nonostante Thiago Motta sia un bravissimo ragazzo eccezionale con due cogl… così. Probabilmente hanno fatto un errore a mandare via Allegri, che in un modo o nell'altro ti porta la squadra in porto. So che ti incazzerai…", ha dichiarato Cassano, ribadendo la sua posizione su Allegri e sulle scelte dirigenziali della Juventus.

Daniele Adani, noto per la sua visione più analitica del calcio, non ha esitato a rispondergli con un tono deciso: "Perché mi dovrei arrabbiare? Parli come gli haters. Stasera non sei stato interessante, già hai detto una cazzata. Sei partito dicendo una cosa non vera, che l'Atalanta sulla carta è inferiore alla Juventus". Il confronto tra i due evidenzia come la Juventus sia al centro di un dibattito acceso, con opinioni contrastanti sulla gestione della squadra e sul futuro della panchina bianconera.