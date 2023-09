Le parole dialla Bobo Tv:"Secondo questa analisi la Juve ha una pistola a salve o ad acqua e gli altri sono carri armati. Saranno contenti i 16 nazionali di avere questa considerazione da parte dell’allenatore. Ma allora tutte le volte che ha perso con la pistola contro le forbici? Le 17 sconfitte dell’anno scorso? Una volta c’era un solo modo di parlare, ora c’è un’altra versione, quella della giustizia. Io non dirò mai che Rabiot e Danilo sono pistole contro carrarmati e nemmeno sotto tortura lo dirò di Vlahovic, Chiesa, Bremer e Szczesny. La Juve deve giocare per vincere lo scudetto per gente, storia, giocatori e perché è giusto".