In una delle tante dirette Instagram tra Bobo Vieri e Lele Adani, l'ex difensore ha consigliato all'Inter di prendere Kaio Jorge per rimpiazzare l'eventuale cessione di Lautaro Martinez. L'attaccante del Santos, però, è nei radar della Juventus: dopo averlo visto dal vivo, come riporta il Corriere dello Sport Paratici e il suo staff stanno continuando a studiarlo da vicino attraverso suoi video. I bianconeri non vorrebbero spendere più di 15/20 milioni per il gioiellino classe 2002, ma il Santos per lasciar partire il giocatore ne vuole almeno 30.