L’ex difensore dell’Inter Daniele Adani ha parlato del mercato della squadra di Antonio Conte: "Per me è più urgente la mezzala che non un giocatore al posto di Brozovic. Dovendo scegliere un giocatore prenderei Pogba".



SU ERIKSEN - "Quando un giocatore così importante fa così poco hanno perso tutti. La chiave è che se prendi uno come Gomez puoi continuare con una sperimentazione avendo anche un giocatore che ha gamba, è vivo, corre novanta minuti. Oppure continui col metodista, due mezzali e metti una punta di spessore in più in rosa".