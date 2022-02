Nel corso della diretta sulla BoboTv, Lele Adani ha parlato della Juve: "Juve e Inter hanno le rosi più forti del campionato e questo è risaputo. Vlahovic mi ha esaltato: è stato un’ira di Dio e lo ritengo uno dei migliori tre centroavanti del mondo. La Juve è una super squadra e sarebbe una bestemmia dire che il suo obiettivo è solo quello di arrivare davanti all'Atalanta. Vlahovic poi ha trascinato tutti e Morata è stato commovente per come ha giocato e come si comporta. E' un mio nuovo idolo: ci sono Mohamed Alì, Diego Maradona, Obdulio Varela, capitano dell'Uruguay 1950, e poi lui".