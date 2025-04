AFP or licensors

Adani commenta Tudor: 'Si danno etichette...'

un' ora fa



Le parole di Adani a La Domenica Sportiva:



"Tudor può rimanere? Ha tutte le carte in regola per giocare il suo calcio e cercare la riconferma. Si cerca di dare le etichette per ridurre tutto a giochista o risultatista, così ovviamente sviliamo il lavoro, invece Tudor è un allenatore che lavora, un allenatore moderno con un calcio moderno, ovviamente mi distacco totalmente dalla parola verticalità perché è una cosa abusata fino a non darle valore. È un allenatore completo, cerca di allargare sugli esterni, ci sono i movimenti giusti, coinvolge interni e braccetti, fa un calcio moderno e ha le carte in regole, la conoscenza e l’esperienza. Ha allenato cinque nazionali ed è completo".