Le parole di Lelea 90° Minuto:"Ieri sera c'è stato un grande segnale da parte della Juve e di Allegri. Ha strameritato la vittoria, doveva reagire. In ritiro la squadra si è ritrovata, ha analizzato il momento, il più difficile della storia recente del club e dello stesso allenatore. La Juventus è ripartita in una partita importante come il derby. Bonucci? Fa parte delle dinamiche di spogliatoio. Ha 35 anni. Quando sta bene fisicamente, nel suo modo di fare calcio è unico, lo abbiamo visto in Nazionale".