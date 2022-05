Alla BoboTV su Twitch, Lele Adani ha parlato dell'addio di Paulo Dybala: "Juventus perde tanto senza di lui, per me è un errore non rinnovargli il contratto. I bianconeri nella loro storia hanno sempre avuto grandi numeri 10: da Sivori a Platini fino a Baggio e Del Piero. Oggi hanno scelto di privarsi di Dybala e non sarà certo facile sostituirlo in estate. Non condivido questa scelta",