Adani certo: 'Tudor in questo momento va sostenuto per questo motivo'

un' ora fa



Lele Adani ha parlato a Viva El Futbol come di consueto. Queste le sue parole sulla Juventus e su Igor Tudor:



ADANI- "Bisogna dar forza a un percorso anche quando esso è indeciso. L’avvento di Tudor è stato forte perché c’era una sommossa popolare contro Thiago Motta. Tudor non viene valutato per la persona che è e per quello che dà. Contano i risultati, che ti danno la possibilità di certificare il lavoro e costruire una condizione mentale di serenità che ferma le negatività e rimanda più in là il giudizio sul lavoro. Tudor è stato scelto perché la Juve ci crede? Contro il Parma, la Juventus ha fatto una gara senza senso, la peggiore dell’anno. Tudor ora va sostenuto".