Dopo l'ottima prova disputata nel derby contro la Juve, il difensore del Torino Bremer si è preso la scena in questo ultimo turno di Serie A e in tanti si sono complimentati per la sua prestazione. Ad esaltarne le gesta è stato anche l'ex difensore dell'Inter Lele Adani che, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni della Bobo Tv, facendo un confronto con il centrale del Napoli Koulibaly.



'Bremer ha giocato come Koulibaly ovvero che marca e copre allo stesso tempo. Si muove dalla sua posizione di partenza nel momento in cui parte la palla. Questo gli permette di anticipare ogni giocate e di non fare mai fallo'.