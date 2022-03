"La Juve può fare di più? Sicuramente. Non è una squadra che deve lottare per il quarto posto? Certo. Sta crescendo? Sì e va detto. Noi non siamo servi di nessuno e anche quando non giocava e aveva perso la Nazionale, tessevano le lodi di Arthur. Ora Arthur è tornato a giocare ed ecco la Juve che cresce, la manovra è cambiata. Contro il Villarreal mi aspetto una grande Juve, ancora superiore a quella vista contro la Sampdoria". Così Lele Adani alla BoboTV.