Durante una diretta su Twitch, l'ex difensore, tra le altre, dell'Inter, Lele Adani, ha parlato di come è cambiato il gioco di Cristiano Ronaldo con il cambio sulla panchina della Juventus da Sarri a Pirlo: "Prima era più sacrificato, perché l'ex allenatore bianconero aveva bisogno di giocatori che coprivano gli spazi per poi ripartire. Pirlo, invece, in fase d'attacco si schiera con un 4-3-1-2, con Ronaldo che fa la classica punta vicino a un compagno e con un trequartista dietro, giocando nel suo ruolo".