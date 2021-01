Il tempo di riscaldarsi et voilà, Dejan Kulusevski è entrato al posto di Dybala diventando subito protagonista di Juventus-Sassuolo. Giocate, finte, scatti e passaggi filtranti ai compagni. Lele Adani è rimasto stupito da una giocata in particolare: "Che sterzata ha fatto Kulusevski! Chi ce l'ha questa giocata come lui? Forse Ilicic - ha detto l'ex difensore a Sky Sport - Come sterza, si prende almeno tre metri e ti manda a vuoto". Lo sa anche la Juve, convinta di avere tra le mani un futuro top player.



Passa qualche minuto e... : "Kulusevski ha fatto una giocata alla Messi - insiste Adani riferendosi a un'altra azione - Generare uno spazio quando non c'è, immaginando la posizione dell'avversario e l'inserimento del compagno".