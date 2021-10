Anche, nel corso della Bobo Tv, in diretta su Twitch ha commentato la prestazione dellacontro la Roma. "Abbiamo visto la stessa Juve vista con Chelsea e Torino: è quella che chiede Allegri, a livello filosofico e di ricerca. Questo atteggiamento non li porterà a vincere il campionato, probabilmente. Vedremo come andrà in Champions League. L'analisi della partita? Molto semplice: "La Roma ha fatto la partita. Ma faccio i complimenti ad Allegri, perché è stato sincero dicendo che la Roma meritava almeno il pareggio: la sincerità viene sempre prima della furbizia".