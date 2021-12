Danieleè intervenuto ai microfoni della Rai parlando così della Juventus: “Ieri Juve e Roma hanno sofferto contro squadre meno accreditate, se non sei attento e concentrato rischi seriamente di perdere. L’Atalanta oggi è arrivata per la prima volta a sei vittorie di fila in campionato, tra cui anche quelle con Juve e Napoli. È una squadra bella, intensa e che sa vincere anche soffrendo e lotta per lo Scudetto”.