1









In attesa di capire quale sarà il futuro prossimo di Dejan Kulusevski, che potrebbe rientrare alla Juve già dal 30 giugno senza giocare fino all'inizio della prossima stagione o prolungare il prestito a Parma per altri due mesi, Lele Adani promuove l'acquisto dello svedese: "Ha fatto tre presenze con l'Atalanta di Gasperini, quando scende in campo fa sempre la scelta giusta. La Juve in lui vede un campione e per questo l'ha preso subito. Come il Bayern Monaco con Alphonso Davies, hanno fatto poche partite ad alti livelli ma il livello è quello".