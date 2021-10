Adani, alla BoboTV ha parlato della: "Giusto l'entusiasmo attorno a questo tipo di vittoria. La Juventus aveva bisogno di questo consenso. Le valutazioni che sentite altrove non sono libere e legate al risultato. Chi fa i titoli non è il vostro punto di riferimento, è tutto sul risultato. Gli stessi che dicevano e inneggiavano alla guida tecnica che doveva ritornare, l'ha condannato e ora dice 'è un Messia'. Ora l'analisi: la Juventus ha prodotto quattro occasioni e una il Chelsea con Lukaku. La Juve ne ha avute quattro: Rabiot, Chiesa, il gol e Bernardeschi. Come le ha costruite? Attaccando in una prateria: ha difeso con tanti uomini vicini alla propria porta. Questo non pagherà nel tempo, dagli ottavi".