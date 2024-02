Le parole di Lelealla Domenica Sportiva: "La Juventus negli ultimi anni non è riuscita a valorizzare l'ala più forte del mondo che è Di Maria, ha fatto uscire uno dei più forti millennial come Kulusevski... Allegri ha cambiato Morata che è capocannoniere in Spagna con l'Atletico Madrid. Da questa squadra è lecito aspettarsi di più dal punto di vista del gioco. Anche l'Inter gioca con il 3-5-2, ma l'interpretazione del gioco da parte dei nerazzurri è completamente diversa e Inzaghi è arrivato all'Inter quando Allegri è tornato alla Juventus. Nel biennio c'è un lavoro diverso rispetto al percorso dei giocatori delle due squadre. Il campionato della Juve è giusto, ma nel confronto con l'Inter la Vecchia Signora è dietro in quanto al lavoro".