In diretta alla BoboTV, Lele Adani parla della Juve: "​Sento dire che la Juve possa non essere all’altezza del quarto posto. Ma com’è possibile se hai giocatori come De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Dybala, Chiesa, Danilo e Arthur giusto per segnalare chi non era presente in Supercoppa da titolare. Parlare di un ‘miracolo quarto posto’ serve per non evidenziare il lavoro fallimentare attuale”.