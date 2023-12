Nonostante ci siano state le vacanze di Natale di mezzo, i tifosi della Juve fanno ancora fatica a dimenticare la prodezza calcistica di Kenan Yildiz in occasione del gol contro il Frosinone. Lo stesso vale per Lele Adani, che attraverso i suoi canali social ha pubblicato un video in cui descrive e analizza la rete del talento turco, nella stessa maniera in cui descrisse l'assist di Messi per Molina. Di seguito il video postato sul web.