ancora contro. A 90° minuto, l'ex difensore spiega: “In un discorso molto più generale, ma credo ormai evidente, non c’è assoluzione per nessuna delle componenti. C’è un chiacchierare volta dopo volta dicendo che si è usciti dalla crisi, c’è sempre una scusa che porta al giorno dopo ma non c’è mai un percorso lungimirante per prendersi le proprie responsabilità e crescere. Questo non dura da quattro mesi, ma da sedici. Io queste cose le dicevo esattamente un anno fa.Il problema della Juventus non è la partita di ieri, ma il fatto che non migliora in nulla".