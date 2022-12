L'ex calciatore ed ora opinionista sportivo Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera, dove è tornato nuovamente a parlare di Massimiliano Allegri.'Non ce l’ho con Allegri. Per due volte ho interagito con lui, per due volte si è tolto l’auricolare e se n’è andato. Non si è evoluto. Lo farà, ne sono certo. Per ora, non mi piace come gioca e non mi piace come parla. Corto muso… Allegri non ha capito che il calcio contemporaneo deve dare emozioni'.