Daniele Adani, ex difensore dell'Inter oggi opinionista di Sky Sport, balzato agli onori della cronaca per una furiosa litigata televisiva con Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha parlato dei suoi tecnici preferiti sulla piazza sulle pagine de La Repubblica: "Cinque allenatori che mi divertono? Guardiola, Pochettino, Sarri, De Zerbi e Baldini della Carrarese. De Zerbi rappresenta il cambiamento. Trasforma la sua ossessione per il calcio in produzione creativa. La creatività non è un castigo per la praticità. De Zerbi è sempre in viaggio tra romanticismo e modernità. Lo studio genera intuizioni. Vale anche per giornalisti e presidenti".