Le parole di Lelealla Bobo Tv:"Negli ultimi 9 anni Allegri ha preso soldi dalla Juve in 8 di questi. Non lo biasimo, perché il contratto si firma in due e va difeso, ma non parliamo di amore e famiglia, perché lui ha detto che non esistono questi valori nel calcio. Se gli danno soldi per altri due anni lo stimo perché ottiene tutto senza dare niente, tipico dell’Italia. Per me deve andare a fare il Presidente della Repubblica".