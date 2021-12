è tornato a tirare una stoccata all'allenatore della. Durante una delle consuete dirette alla Bobo Tv, il commentatore della Rai ha dichiarato che "con un campionato del genere,sarebbero stati già mandati via".Adani si è poi soffermato sul mercato bianconero, parlando di cessioni, future e immediate: "Non penso cherimanga se non sei in Champions. Lo vuole tutto il mondo.sta passando per un bidone, ha giocato nel Barcellona e nella Nazionale brasiliana!".