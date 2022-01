18









Lele Adani è intervenuto in diretta a Radio Deejay per commentare il big match di ieri sera tra Milan e Juventus. Queste le sue parole:



"Di Allegri peggio come parla rispetto a come allena. Credo che Allegri, per quanto costruito, merita dei crediti e della fiducia, anche del tempo. Non si può dire che la Juve abbia fatto una buona partita, con 0 tiri in porti non è stata buona. Peggio solo il terreno di gioco. Difficile giocare così".