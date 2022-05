Lele Adani ha parlato in un intervento alla BoboTv: "Il Milan quest’anno ha insegnato alla Juve come si lavora. Al ritorno a San Siro finisce 0-0 e la Juve non tira in porta. Allegri dichiara: “Li abbiamo tenuti a -7”. Visto cosa è successo? Che il Milan lotta per lo Scudetto, tu sei sempre stato fuori.



Non si è aggiornato, non è stato nel suo interesse farlo. Questa era la mia certezza e così è andata. Ma il calcio è cambiato, le figurine non bastano più, oggi i punti te li tolgono le piccole e le medie, non basta più mettere insieme e dire giocate insieme".