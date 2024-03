Ospite della Domenica Sportiva sulla Rai dopo il match tra, Leleè tornato a dire la sua sul futuro di Massimiliano. Ecco il suo pensiero: "Non c'è unione di intenti tra società, tecnico e tifosi, ma adesso 12 milioni di sostenitori bianconeri hanno diritto a sapere qualcosa di più. Ci sono già le basi per il progetto futuro, ma nessuno fa la prima mossa e nessuno parla".Pochi minuti prima era stato lo stesso tecnico livornese ad esprimersi sul suo futuro: "Se ne parla ma ora non esiste il problema Allegri, dobbiamo arrivare in Champions e in finale di Coppa. Ci sono margini di miglioramento", il commento di Allegri. "? Chiedete a lui, lo stimo e lo conosco da 20 anni. Il problema per me non esiste e non è mai esistito, sono arrivato con l'obiettivo di confermare quello che è stato fatto, migliorare ciò che è stata l'annata scorsa, e arrivare secondi vorrebbe dire essere migliorati".