Le parole di Lelealla Rai:"Yildiz in panchina? Con il senno del poi è stata una scelta sbagliata, ma il senno del poi conta poco. Allegri ha fatto delle scelte che in questo percorso lo hanno premiato quasi sempre, penso alla panchina fatta fare a Vlahovic che ora fa uno o due gol a partita. Io se fossi nella Juventus non penserei mai di privarmi di Vlahovic perché a tratti ha giocato da solo contro l'Empoli e con lui sembrava di essere in parità numerica. Dusan ha un'energia e una carica adesso che fa la differenza. Milik invece ha tradito pesantemente la sua squadra perché il percorso della Juventus era un percorso virtuoso che in questo turno la vedeva favorita, visto che l'Inter aveva la gara più difficile. Tutto va ricondotto a quell'ingenuità perché la Juve non ha più tirato in porta, mentre l'Empoli ben sette volte e poi ha pareggiato. Questo rosso ha cambiato il campionato della Juventus. È molto più grave l'errore di Milik che compromette la partita che quello di Allegri, che dopo cinque partite ha fatto riposare Yildiz contro l'Empoli".