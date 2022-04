1









A 90° Minuto, Lele Adani parla così di Atalanta e Juventus.



GASPERINI - "L'Atalanta dovrà rinnovare i programmi, dovrà operare sul mercato ma non è finito un ciclo. E' calata molto in attacco, è abituata a segnare tantissimo e il problema è stato lì".



ALLEGRI - "Allegri ha perso energia, la sua comunicazione è stentata, ha perso motivazioni e credibilità. Fatica a trovare spiegazioni per una stagione che non può che essere considerata fallimentare. La stagione è la peggiore degli ultimi 11 anni, è importante ricordarlo".