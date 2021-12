Lele, a 90° Minuto, parla della Juve: "La Juventus aveva detto che avrebbe giocato da provinciale, il risultato lo dimostra. Ieri hanno fatto un primo tempo in assoluto controllo, poi hanno rimesso in corsa uno dei Venezia più brutti. Atalanta? L’Atalanta oggi ha centrato per la prima volta sei vittorie di fila in campionato, dove ci sono anche Juve e Napoli. È una squadra bella, intensa e che sa vincere anche soffrendo. Lottano per lo Scudetto".