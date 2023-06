Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, l'ex calciatore dell'Inter Lele Adani è tornato a parlare di Massimiliano Allegri.'A me Allegri non è né simpatico né antipatico, a me è simpatico il calcio e con lui ne ho visto poco. Del suo gioco parlavo già cinque anni fa, quindi oggi parlo di risultati. Pirlo fece 78 punti, Allegri 70 lo scorso anno e 72 quest’anno. Pirlo aveva fatto meglio come expected gol, occasioni create, non c’è nessun dato in cui Allegri abbia fatto meglio di Pirlo che anzi vinse anche due coppe, mentre Allegri è a zero in due anni'.