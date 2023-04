Lele Adani alla BoboTv ha parlato di Allegri. Le sue parole:La Juve ha fatto la peggior campagna europea di tutta Europa ma soprattuto della sua storia. È da anni che non perde sei volte in campionato. Si è sentito dire che Allegri è un genio. io so che non lo è, lo sa tutta Italia, non va convinto adani che lo sa che non lo è. Allegri fa un altro lavoro: prepara la situazione a farsi dire che è un genio. A Max voglio bene, mi ha dimostrato che più di così non può fare. Io dicendogli le cose in faccia l’ho rispettato. Io gli voglio bene non perché mi fa pena. Nella sua condizione è top: ha ottenuto tutto dando niente al calcio moderno e alla Juve. Max, continua così se ti tengono, la scelta di diventare ridicoli è giusta".