Le parole di Lelealla Bobo Tv:"Quando la Juventus fa come ieri sera ritrova sé stessa e la trova nella cattiveria, nel cinismo e facendo la partita nella metà campo avversaria. Mi sono piaciuti i tre mancini, Milik, Vlahovic e Kostic. Avranno anche Di Maria, la Juventus è una squadra fortissima. Ieri Allegri è stato umile, è giusto riconoscere una vittoria che era fondamentale per rimanere attaccati alla credibilità, che era a zero. La partita non è mai stata in discussione. Il Bologna è stato vergognoso, ha disonorato il calcio".