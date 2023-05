Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, l'ex calciatore dell'Inter Lele Adani ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto piccanti nei confronti di Max Allegri.'Ognuno può fare quello che vuole, ma rimane inevitabile un ultimo atto da fare ed è l’unica cosa che renderebbe credibile l’allenatore ovvero un passo indietro. Lui sta facendo esattamente la stessa cosa quando quattro anni fa perse contro l’Ajax, lui diceva che aveva un contratto. Anche Agnelli lo diceva: 'Il contratto ce l’ha, ma io non lo voglio tenere' Allegri nel 2018/2019 è già stato esonerato: è stato un anno a casa pagato dalla Juve ed un anno dove non si è aggiornato. Poi ci sono questi due anni dove ha tolto a tutti, ai tifosi, alla squadra, alla bacheca. La Juve deve vincere i trofei. Allegri è involuto e ha portato solo disgrazie, sportivamente parlando. Non può fare questo tipo di comunicazione che è deleterio per un popolo che vanta dodici milioni di appassionati'.