Le parole dialla Bobo Tv:"Le vittorie con Lecce e Verona non possono bastare a dare un grado di nobiltà al percorso. A me interessa se una partita contro una pari è una partita dove c’è ritmo, lucidità, attenzione, tiri in porta, forza nei contrasti, equilibrio tra chi entra e esce, performance. Finché non trovo questo non mi basta una vittoria della Juve contro un avversario con cui c’è troppo dislivello. Non possiamo accontentarci, non esiste".