Adani contro Allegri, le parole alla Domenica Sportiva

COMUNICAZIONE ALLEGRI

Le parole di Lele Adani alla Domenica Sportiva.



La cosa più importante che deve essere chiara, io parlo per me, a me non interessa avere un rapporto con Allegri o con altri allenatori. A me interessa mettermi in mezzo tra i protagonisti e la gente. Un comunicatore si mette in mezzo, cerca di prendere quello che ci danno e filtrarlo, offrirlo a chi ci ascolta. Questo è il nostro ruolo, una missione che Teotino come sempre ha fatto benissimo. Il protagonista deve capire che i giochini per screditare o offendere, che vengono fatti fuori dai teatrini organizzati, quando c’è l’amico che ti concede lo scherzo, non approfondisce, quando c’è questo ti vien da sorridere. Quando c’è la domanda ci si arrabbia togliendo il privilegio alla gente che ascolta. L’amico che ti sorride ti agevola la conversazione, chi ti chiede dove deve migliorare un allenatore che per 9 anni ha preso il contratto dalla Juve, la risposta è stata una mancanza di rispetto, l’ennesima.





JUVENTUS

Non avrei mai chiesto alla Juve di vincere la Champions. Guardate chi è andato via come gioca e in che squadra gioca: gente che fa differenza in Premier. Ma non chiediamo almeno di fare queste figure, senza nemmeno avvicinarsi a vincere un titolo. Visto che vincere è l'unica cosa che conta e che ha preso l'allenatore più pagato. La Juve deve fare queste figure? Con Genoa, Udinese, Empoli... va valutata scarsa rispetto a queste? Se no diciamo che Vlahovic é scarso, come Chiesa, Bremer ecc...Dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Ma la colpa non è solo di Allegri. Mi aspetto che Giuntoli ci dica qualcosa, anche per quello che è successo oggi a livello di comunicazione. La Juventus merita un rispetto diverso, un nome su tutti: Gianni Agnelli.