Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv, Lele Adani è tornato sulla sfida di Champions League tra Villarreal e Juventus.



SU VLAHOVIC - "Dopo 35 secondi fa un gol con l'altro piede... sarebbe stato un gran gol anche col mancino. Ha le stigmate del campione, si mangia l'erba: che bello vedere un impatto così in Champions".



SUL RITORNO - "La Juve deve andare ai quarti, me l'aspetto cattiva e più coraggiosa: in Spagna ha fatto una brutta partita. Deve pressare in avanti, credo che in casa concederà meno palleggio. Il gol di Parejo non è colpa di De Ligt o Rabiot, ma dell'atteggiamento".



SULLE AMBIZIONI - "Un determinato tipo di calcio è necessario per Vlahovic. Perché Agnelli mette a disposizione un giocatore come lui? Per andare incontro una carenza e stare nel G8".