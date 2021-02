Nella puntata di ieri sera di Bobo Tv su Twitch, Lele Adani ha commentato quanto successo tra Agnelli e Conte nel corso del match Juventus-Inter: "Mi interessa poco quello che è successo, come per Ibrahimovic-Lukaku: per me non c'entra nulla. Ci sono motivi che non conosciamo, che possiamo supporre ma che non sono chiari. È stata bella da vedere? No, ha fatto schifo e non c'è niente da commentare. Per quel che riguarda la partita, in Italia questo gioco può bastare alla Juve che ha due squadre potenzialmente da scudetto, ma in Europa non basta".