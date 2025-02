Adani: 'Ad Allegri ho dato 1 anno e mezzo, perché non a Motta?'

Mondadori Portfolio via Getty Images

Lele, a Viva el Futbol, parla così del momento della Juventus."I problemi sono tanti e di diversa natura. Adesso è una via di mezzo o un principio di tante cose che non portano risultati e tanta frustrazione. 12 milioni di tifosi che pazientano, ma sono 5 anni in cui non si vince. Le valutazioni non sono fatte sulla mente, ma sulla pancia. Lo rispetto. Chi è a testa della Juve deve andare oltre la pancia. A Sarri e a Pirlo non è stato dato tempo, ad Allegri io ho dato fiducia per 1 anno e mezzo, il primo è stato fallimentare, e volevo dare più tempo. Così come per Motta. Ho perso fiducia in Allegri a gennaio 2023, dopo Napoli-Juve 5-1. La Juve aveva Rabiot, Szczesny, Bremer, Chiesa, giocatori di un certo tipo. Davanti c'era Milik. La Juve va a -10".