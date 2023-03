Le parole dialla Bobo Tv:"La Juve ha fatto sentire più inferiore di quel che è il Friburgo il con loro stile. E’ stata credibile e applicata, molto aggressiva e soprattutto ha tirato tantissimo in porta. Il Friburgo non ha fatto niente. Mi è piaciuto dopo che è uscito Alex Sandro che i braccetti andavano quasi fin dentro l’area avversaria ad accorciare e scalare in avanti. Ho visto rabbia nell’andare a recuperare palla. La Juve non nasce con uno stile che prevede il dominio gioco, non lo vedremo mai, che sia con Nantes, Friburgo, Carrarese e Imolese. Ma se mi dà “animali” che pressano, se sei credibile in questo modo di fare calcio, non puoi mai avere meno occasioni del rivale. Voglio vederla con la fame di tirare in porta".