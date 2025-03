Adani a Radio Deejay: 'Non ho mai visto Dybala correre così. L'Inter? È stanca'

Getty Images

Le parole di Lelea Radio Deejay:INTER - L'Inter è un po' stanca, nella stanchezza si ritrae indietro, e non è un caso che tutte le partite siano andate in questo modo. Fatica a fare gol? In generale è meno brillante, meno dominante, tiene meno il pallone. Contro il Napoli, che pure ha perso Neres, Kvara, tanti giocatori, ha avuto il 70% di possesso contro. Per me Conte sta facendo un'impresa a contendere lo scudetto all'Inter. C'è il tema delle partite giocate, sono d'accordo al 100% con Inzaghi. Potrebbero arrivare a 57 partite, tutti nazionali".

ATALANTA - "Perché non vince partite facili? Ci hanno abituato talmente bene, è sempre il miglior attacco. Ma vedo Torino, Cagliari, Venezia: l'Atalanta attacca, sbaglia, ma spinge sempre, in quelle partite sono sempre i portieri avversari i migliori in campo".SE FOSSI CARDINALE - "Farei quello che mi sembra stiano facendo. Prenderei un uomo di calcio, un direttore sportivo, Paratici o Tare. Puoi cambiare tutti gli allenatori, i giocatori, ogni mercato, facciamo l'album delle figurine e ne mettiamo una nuova ogni volta. I giocatori vanno accompagnati, l'allenatore va calzato, corretto. Ibrahimovic? No, al momento non c'è, non è un direttore sportivo, non è un uomo di calcio a 360 gradi. Non è Maldini, ecco. Il problema è sempre lì".LA ROMA - "Sì, è pazzesco. Credo sia terza dall'arrivo di Ranieri. Vuol dire che la squadra non era così male. La squadra era stata fatta bene, è arrivato un uomo che mette le cose a posto. Dà equilibrio. Stimola. La condizione fisica di Dybala mi stupisce, non l'ho mai visto correre così tanto. I cambi sono stati giusti. Fa calcio".MONZA - "Posso risponderti. Nel mio primo anno in Serie A, a Brescia ho fatto 12 punti. E' una dolce agonia. Ne abbiamo perse 17 di fila. Abbiamo fatto una vittoria nel ritorno. In maniera naturale sei con la testa da un'altra parte, fai fatica a pensare al collettivo. Scatta anche il confronto coi compagni. Lì devono uscire gli uomini. La società è importante sempre".